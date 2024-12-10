Bayraktar'dan Suriye açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali ile ilgili "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir" dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Suriye'de elektriğin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Altyapı, her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp, bunları nasıl yaparız; ona bakmamız lazım" dedi.

"Üretilecek çok proje var"

Katar'daki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali sorulan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" diye konuştu.