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Deniz Akkaya için yakalama kararı

Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 13:50, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:51
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Deniz Akkaya için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Henüz ifade vermeyen Akkaya hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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