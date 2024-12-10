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Oğluna örnek olmak isteyen 54 yaşındaki kadın, 3'üncü üniversitesini okuyor

Yozgat'ta, 2019'da kamudan emekli olduktan oğluna örnek olmak ve ders çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla girdiği üniversite sınavını kazanan 54 yaşındaki Şerife Kılıç, 3'üncü üniversitesini okuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 14:38, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:50
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Oğluna örnek olmak isteyen 54 yaşındaki kadın, 3'üncü üniversitesini okuyor

Şefaatli Mal Müdürlüğünde gelir uzmanlığından 2019'da emekli olan bir çocuk annesi Kılıç, 30 yıllık meslek hayatının ardından oğluna örnek olmak için üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi.

Kılıç, geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanarak Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşti.

Fakültede genç öğrencilere azmiyle örnek olan Kılıç, ev işleri ve oğlunun eğitimiyle ilgilendikten sonra genellikle geceleri derslerine çalışıyor.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Şerife Kılıç, AA muhabirine, 1994'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İktisat Bölümü, 1999'da ise Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdiğini söyledi.

Geçen yıl oğluna örnek olabilmek ve çalışma azmi kazandırmak amacıyla üniversite sınavına girdiğini hatırlatan Kılıç, "Oğlumla bir masada oturup nasıl ders çalışılabilir görsün diye üniversite sınavına hazırlandım ve kazandım. Ders çalışmam çocuğumu etkiledi, eskisinden daha iyi. Fakülte bana da iyi geldi, kendime bir şeyler katmaya başladım. Gece 00.00'a kadar ev işlerimi hallediyorum, sonra 3 saat kadar ders çalışıyorum." diye konuştu.

- "Mezun olunca yüksek lisans yapacağım"

İlerleyen yaşına rağmen fakültede öğrenci arkadaşlarının kendisini kabul ettiğini ve okula kolay adapte olduğunu dile getiren Kılıç, tecrübesiyle onlara örnek olmaya çalıştığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra iletişim fakültesini özellikle seçtiğini aktaran Kılıç, "İnsan belli bir yaştan sonra konuşmasında, düşünmesinde gerileme hissediyor. İletişim fakültesini özellikle seçtim ve geldim. Mezun olunca yüksek lisans yapacağım." dedi.

- "Bizi kardeşi gibi görüyor"

Kılıç'ın sınıf arkadaşı Jiyan Şanlı da "Şerife abla bu yaşta okula geliyor, çabalıyor. Ders konusunda çok iyi ve sınav öncesi sorularımızı yanıtlıyor. Bizi kardeşi gibi görüyor. Yaşı büyük olduğu için bize sorunlarımızda da yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ise fakültelerinde farklı meslek gruplarından ve emekli birçok öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

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