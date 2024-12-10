Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza

Bingöl'den bölgeye geldikleri belirlenen kaçak avcılara, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 327 bin 144 lira ceza uygulandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları dronla tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 327 bin 144 lira ceza kesildi.

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