Montella: Arda Güler fiziki ve mental açıdan iyileşti

Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir
Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Ana sayfaHaberler Spor

Montella: Arda Güler fiziki ve mental açıdan iyileşti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, şu görüşleri paylaştı: "Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 14:46, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:49
Yazdır
Montella: Arda Güler fiziki ve mental açıdan iyileşti

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Programa konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım, Türk futbolu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BENİM UMUDUM ÇOK YÜKSEK"

Ay-yıldızlı takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Montella, "Ben milli takımı zaten tanıyordum. Biliyorsunuz 2 yıldır Adana Demirspor'u çalıştırıyordum. Takımda büyük yetenekler olduğunu biliyordum. Geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek" diye konuştu.

"MİLLİ DUYGU TAHSİS ETTİK, GURURLUYUM"

Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise şunları dile getirdi:
"Benim için güzel bir deneyimdi. Gerçekten önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik. Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'DE FUTBOLCULAR KASITLI OLARAK OYUNU DURAKLATIYOR"

Trendyol Süper Lig'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbirine aynı oluyor. İngiltere'deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Her ne kadar Avrupa'da başarılar elde etmeye başlasa da Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar. Tabii ki 3 dakika aralıksız oynamakla, 5 dakika oynayıp 10 saniyede bir oyunun durması oyunu yavaşlatıyor. Oyun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir" yanıtını verdi.

Montella, hakem kararlarına yönelik konuşulanlara da değinerek, "Hiçbir ülkede aslında hakemlerden memnun olunmuyor. Mesela Hollanda maçında büyük bir hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir faul vardı. Bu futbolun bir tartışması, hakemler herkesi memnun edecek kararlar veremiyor" dedi.

"ARDA GÜLER, FİZİKİ VE MENTAL AÇIDAN İYİLEŞTİ"

EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, şu görüşleri paylaştı:
"Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İyi bir yönetim olmasını düşünüyorum, özellikle kurumsal bağlamda. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazlasını verip kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum."

"DÜNYA KUPASI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN DAHA ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından daha zor olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi

"FEDERASYONUN 18 TAKIMA İNDİRMESİNİ YARARLI GÖRÜYORUM"

Montella, futbolcuların yoğun maç programından şikayet etmelerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Objektif olarak hak veriyorum. Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Futbolcuların motivasyonunu da etkileyebiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor. Hem ligdeki takım sayısını düşürerek rekabeti artırabilmek hem de ligin kalitesini de artırmış oluyor. Hem daha az maç yapılmış oluyor. Bu açıdan güzel bir karar olduğunu düşünüyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber