Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemleri kınandı:

Hakan Fidan, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılıp açılmayacağı konusunda "Ona bakacağız. Şartlar oluşmasına bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığına ilişkin soruya Bakan Fidan, "Elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" dedi.

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