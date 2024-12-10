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Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terör örgütlerinin başı ezilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında, Suriye'de Esad döneminin sona ermesine ilişkin açıklama geldi. Suriye'nin bölünmesine izin vermeyecelerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir." dedi. Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili olarak da, "Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlayacağız" diye konuştu. Erdoğan, asgari ve emekli ücretleriyle ilgili olarak da, "Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 15:02, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:17
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Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terör örgütlerinin başı ezilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor.

Suriye halkının geleceğinesahip çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur." dedi.

Suriye'nin topraklarının bölünmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirirlecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"SURİYE HALKI GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI"

Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEK"

Son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirirlecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESNE İZİN VERMEYİZ"

Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik. Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞ

Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz.

Türkiye'nin tüm insanlığa örnek olan misafirperverliğine kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz.

SEÇİM SONUÇLARI

Son mahalli seçim sonuçları bizi Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Demek ki bir yerde eksik yaptık, demek ki milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik. Unutmayın siyaset her şeyden önce gönülleri fethetme işidir. Diğer hususlar bunun arkasından gelir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarından en çok etkilenenler sabit ücretliler oldu. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız.

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