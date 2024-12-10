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CHP'li belediye başkanı: Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentteki ilk cemevinin temelini attı. CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, temel atma töreninde konuştu: "Nasıl ki Aleviler ülkemizin tartışmasız bir gerçeği ve asli unsuru ise Cemevleri de Alevilerin ibadethanesidir. Alevilerin ibadethane olarak gördüğü Cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 15:12, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:14
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CHP'li belediye başkanı: Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte açılacak ilk cemevinin temelini attı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde açılacak olan cemevinin 7 Aralık'ta yapılan temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kenan Bila, Balıkesir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Akay Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cemevleri ibadethanedir"

Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada on binlerce Alevi'nin yaşadığı Balıkesir'de ilk cemevinin açılması için çok geç kalınmış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyetin en önemli yanlarından birinin devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu; kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışmadığı laiklik ilkesi olduğunu biliyorum. Cemevimizde bunun bir parçasıdır.

"Nasıl ki Aleviler ülkemizin tartışmasız bir gerçeği ve asli unsuru ise, Cemevleri de Alevilerin ibadethanesidir.

"Cemevlerinin yasal güvence altına alınmış olmaması Türkiye ayıbıdır"

"Alevilerin ibadethane olarak gördüğü Cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır. İlk cemevinin temelini atmanın bizlere vesile olmasından çok mutluyum. Yılladır milletvekilliği sürecimde her gittiğim yerde tüm canlarla bu konuyu konuşuyorduk. Konuşan değil yapan tarafta olmaktan onur duyuyorum.

"Alevilik'te yol kardeşliği yani musahip kardeşliği; bir olmaktır, beraber olmaktır, eşit olmaktır. Balıkesir, bu topraklarda farklı inançlara hep kucak açmış ve yan yana yaşama kültürünü hep korumuş, kollamıştır. İşte böyle önemli bir kente ilk Cemevimizi açıyoruz. Biliyorum on binlerce Alevinin yaşadığı böyle bir kentte Cemevi açmak için gecikilmiş. Dün için yapılacak bir şey yok. Bugünü gören ve yarınlara bakan bizler, bugün bu geciken eksikliği ortadan kaldırıyoruz. Biz Balıkesir'de bu ayıba ortak olmamak için bugün buradayız ve hep beraber Cemevi temel atma töreni yapıyoruz. Balıkesir Cemevi kentimize ve burada ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

"İlk ama son değil"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise şunları söyledi:

"Hep birlikte burada inancımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi ve lokmamızı pay edeceğimiz bu cemevinde hep birlikte olacağız" dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Cemevimiz hizmete açıldığında burada çok daha güzel işler yapacağız. Bir şey değişirken çok şey de beraberinde değişiyor. Balıkesir'de çok değerli bir belediye başkanı iş başına geldi. Çok şeyin değiştiğini hep birlikte izlemeye başladık. Balıkesir'de bunun ilk olmasının yanında son olmayacağını da biliyorum."

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