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Helikopter kazası şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Şehit Astsubay Taha Nergiz son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 15:57, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:58
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Kalyoncu için Çayeli ilçesindeki Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından ilçenin Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, memleketi Erzurum'un Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki tören sonrası askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Nergiz'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Nergiz'in öz geçmişi okundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Nergiz'in cenazesi, konvoy eşliğinde Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi.

Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Nergiz için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından askeri manga tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Nergiz'in naaşı, askeri bando marşı eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit İpek'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşınarak Özyayla köyüne nakledildi.

Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askeri bando eşliğinde silah arkadaşlarınca taşındı.

Şehidin cenazesi köy kabristanına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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