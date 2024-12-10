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Van'daki feci kazada yaralananların sayısı 79'a çıktı

Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 79 olarak açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:55
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Van'daki feci kazada yaralananların sayısı 79'a çıktı

Sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı onlarca aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Zincirleme trafik kazasında Bediha Ertuğrul (47) isimli kadın hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

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