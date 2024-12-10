Karı kocanın evlerinde ölü bulunmasında zehirlenme şüphesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 17:39, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:41
Germiyan Mahallesi 27007 Sokak'taki evlerinde yaşayan Mustafa (82) ve Saliha Arda (77) çiftinden haber alamayan komşuları, evi kontrol etti.
Evde çiftin hareketsiz bedenleriyle karşılaşan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.