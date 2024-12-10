Esed ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadı

Resmi kaynaklara göre, Esed'i taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esed'i Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

- Esed, Rusya'ya kaçmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esed'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.