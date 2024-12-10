Süper Lig'in 15. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Sivassporlu Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a müdahale ettiği pozisyon ile Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında Enis Destan'la penaltı kazandığı pozisyona ilişkin kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

- Net Global Sivasspor-Galatasaray

VAR: Turgut hocam, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Ben, kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum. Tamam.

VAR: Tamamdır, karar senin.

- Trabzonspor-Kasımpaşa

VAR: Zorbay hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun 94'e bir darbesi var. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana temas anında topun oyunda olduğunu ve teması göstereceğim.

Hakem Zorbay Küçük: Temas anında topun oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Tek ekran yapar mısın? Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.