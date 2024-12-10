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Çocukları dijital tehlikelerden korumak için yeni adımlar

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medya yaş sınırlaması ve güvenli internet ağı gibi konuların tartışılmaya devam edileceğini belirterek, çocukların dijital mecralardaki tehlikelerden korunmasının siyaset üstü bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 20:53, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:01
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Çocukları dijital tehlikelerden korumak için yeni adımlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" gündemiyle toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital dünyadaki tehditlere karşı alınması gereken önlemleri ele aldı.

Dijital Tehditlere Karşı Kapsamlı Politikalar Gündemde

Katırcıoğlu, telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasının çocukları dijital bağımlılık, siber zorbalık, cinsel istismar ve terör örgütlerinin propagandalarına karşı savunmasız bıraktığını ifade etti. Çocukları dijital mecraların olumsuz etkilerinden korumak için Japonya, Fransa ve Singapur gibi ülkelerin sınırlandırma politikalarını örnek gösterdi.

Komisyon Başkanı, çocukların dijital platformlarda karşılaştığı tehditlere yönelik somut adımların tartışılacağını belirterek, şunları söyledi:

  • Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması getirilecek.
  • Ulusal güvenli internet ağı oluşturulacak.
  • Çocuklara yönelik eğitici uygulamalar yaygınlaştırılacak.
  • Televizyonda kötü örnek oluşturabilecek içerikler sınırlandırılacak.
  • Aileler için dijital bilinçlendirme eğitimleri düzenlenecek.
  • Milli Eğitim müfredatına dijital medya okuryazarlığı dersi eklenecek.

Siyaset Üstü Bir Anlayış Gerekiyor

Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital tehditlere karşı mücadelede siyaset, medya, sanat ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir çıkarın önemi kalmaz. Amacımız, çocuklarımızı daha güvenli bir geleceğe hazırlamak" dedi.

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları tarafından dijital platformlardaki istismar ve bağımlılık konularına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, dijital tehditler, sosyal medya sınırlaması, güvenli internet ağı, dijital bağımlılık, çocuk istismarı, Radiye Sezer Katırcıoğlu.

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