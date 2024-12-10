Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Yargıda Birlik Derneği yaptığı açıklamada"Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarının" sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildiğini duyurduuuu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 20:58, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:16
Yargıda Birlik Derneği yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı genelgesiyle "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları"nın sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildiğini duyurdu.