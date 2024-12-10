Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı

Yargıda Birlik Derneği yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı genelgesiyle "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları"nın sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildiğini duyurdu.

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