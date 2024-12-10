Balıkesir'e inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde, yapımı devam eden binada işçi olarak çalışan A.A., dengesini kaybederek üst kattan düştü. Yaralanan A.A. için ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. A.A.'nın cenazesi kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.