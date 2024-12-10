Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 22:56, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:57
Yazdır
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'un disipline gönderildiği aktarıldı.

Ayrıca Trendyol 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber