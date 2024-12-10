Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Ayrıca Trendyol 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'un disipline gönderildiği aktarıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net