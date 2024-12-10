Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır"

"İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"

"Huzurun ve barışın hakim olduğu farklı dini ve etnik grupların sulh içinde yaşadığı, komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye'yi görmeyi arzu ediyoruz"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması adada yeni bir silahlanma yarışını da tetikleyebilecektir"