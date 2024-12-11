11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını, Adıyaman Deprem Şehitliği'ni, Altınşehir K-1 Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak. Yeşilyurt ilçesinde ziyaretler gerçekleştirip basına açıklamalarda bulunacak Dervişoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Adıyaman/10.00-11.30/Malatya/14.30-16.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul 2024 programına katılacak.

(İstanbul /10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29. dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(Kayseri/12.38)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi Eleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Malmö/22.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak Malmö, son idmanını Eleda Stadı'nda yapacak. Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Malmö/13.30/15.00)

5- UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve bir futbolcusu, müsabakanın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Bodo/19.30/20.00)

6- UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Norveç temsilcisi Bodo-Glimt, son idmanını maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda yapacak, teknik direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu burada basın toplantısı düzenleyecek.

(Bodo/13.50/16.00)

7- UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Almanya'nın Heidenheim takımını konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncusu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu lacivertli ekip son idmanını tesislerinde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/19.00)

8- Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacakları karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.30)

9- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

10- Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor ile Muşspor, 12. hafta erteleme maçında karşılaşacak.

(Tokat/14.00)

11- BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea takımını konuk edecek, A Grubu'ndaki İstanbul derbisinde Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/İstanbul/21.00)

12- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına konuk olacak.

(San Cristobal De La Laguna/23.00)

13- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Porto/23.00)

14- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yla deplasmanda karşılaşacak.

(Salamanca/22.30)

15- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Beşiktaş ise Polonya'nın Enea Gorzow ekibine konuk olacak.

(Belgrad/19.00/Gorzow/20.00)

16- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

17- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasından, Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Muğla/14.00)