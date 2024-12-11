11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 00:03, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:06
Yazdır
11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını, Adıyaman Deprem Şehitliği'ni, Altınşehir K-1 Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak. Yeşilyurt ilçesinde ziyaretler gerçekleştirip basına açıklamalarda bulunacak Dervişoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Adıyaman/10.00-11.30/Malatya/14.30-16.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul 2024 programına katılacak.

(İstanbul /10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29. dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(Kayseri/12.38)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi Eleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Malmö/22.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak Malmö, son idmanını Eleda Stadı'nda yapacak. Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Malmö/13.30/15.00)

5- UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve bir futbolcusu, müsabakanın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Bodo/19.30/20.00)

6- UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Norveç temsilcisi Bodo-Glimt, son idmanını maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda yapacak, teknik direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu burada basın toplantısı düzenleyecek.

(Bodo/13.50/16.00)

7- UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Almanya'nın Heidenheim takımını konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncusu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu lacivertli ekip son idmanını tesislerinde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/19.00)

8- Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacakları karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.30)

9- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

10- Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor ile Muşspor, 12. hafta erteleme maçında karşılaşacak.

(Tokat/14.00)

11- BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea takımını konuk edecek, A Grubu'ndaki İstanbul derbisinde Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/İstanbul/21.00)

12- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına konuk olacak.

(San Cristobal De La Laguna/23.00)

13- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Porto/23.00)

14- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yla deplasmanda karşılaşacak.

(Salamanca/22.30)

15- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Beşiktaş ise Polonya'nın Enea Gorzow ekibine konuk olacak.

(Belgrad/19.00/Gorzow/20.00)

16- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

17- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasından, Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Muğla/14.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber