28 bin tip 1 diyabet hastası çocuğun şekeri anlık takip edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 2 yaş üstünde kullanımı önerilen söz konusu cihazların geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 28 bin tip 1 diyabet hastası çocuk ve ailesini yakından ilgilendiriyor.

Halihazırda ekonomik nedenlerle söz konusu cihazları edinemeyen tip 1 diyabet hastası çocukların parmak ucuna iğne batırma yöntemiyle düzenli şeker takibinin yapılması gerekiyor. Ancak bu işlem, hem çocuklar için acı verici olması hem de anlık takibe imkan vermemesi nedeniyle hastalar ve aileleri açısından zorluklara sebep oluyor.

Glikoz ölçüm sonuçları cep telefonlarına anlık bildiriliyor

"Diyabet sensörü" olarak da bilinen cihazlar ise parmak ucuna iğne batırılarak yapılan rutin ölçümlere yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Gerçek zamanlı ve sürekli glikoz ölçümüne olanak sağlayan cihazlar, ölçümlerde elde edilen sonuçları, akıllı telefon, firmaya özgü alıcı cihazlar veya her ikisine birden gönderiyor.

Böylelikle çocukların glikoz ölçüm sonuçları, hasta ve belirlediği yakınlarıyla anlık paylaşılıyor. Aileler, çocuklarının yanında olamadığı süreçte de sağlık durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor.

Cihazlar, kan şekerinde bozulma olursa uyarı veriyor

Cihazlar, "hipoglisemi" olarak bilinen kan şekerinin düşmesi veya "hiperglisemi" olarak adlandırılan yüksek kan şekeri durumunda alarm benzeri bir ses çıkarıyor, eş zamanlı olarak tanımlanan cep telefonlarına da anlık uyarı gönderiyor.

Bu şekilde tip diyabet 1 hastası çocuklara, hayati risk oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmadan hızla müdahale edilebiliyor.