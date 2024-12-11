Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9,1 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 08:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:02
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Datça açıklarında saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9,1 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
Detay:https://t.co/XTwZwzaTDM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi