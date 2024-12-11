Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
Sponsorlu İçerik
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Ana sayfaHaberler

'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesiyle birlikte Türkiye'deki otomobil ve gayrimenkul piyasasında hareketlenme yaşanıyor. İlanlarda "Suriyeliden satılık", "Ülkeme dönüyorum" ve "Acil, kelepir" gibi ifadeler dikkat çekerken, sektör uzmanları bu artan hareketliliğin yanı sıra dolandırıcılık risklerine karşı uyarılarda bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 08:30, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:33
Yazdır
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!

Türkiye Gazetesinden Kaan Zengili'nin haberine göre: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanması, Türkiye'deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. Özellikle ilan sitelerinde dikkat çeken "ülkeme dönüyorum, acil satılık", "Suriyeliden satılık" ve "acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadeler, mültecilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Yaşanan bu durum otomobil ve gayrimenkul piyasasında kısmı bir hareketlenmeye sebep olacağı ifade ediliyor.

Suriyelilerin bir anda ülkelerine dönmeyeceği, özellikle burada iş kurmuş olanların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor. Ancak yüzde 10'luk bir kesimin ilk etapta dönmesinin bile piyasalarda hareket oluşturacağı söyleniyor. Başta otomobil olmak üzere işyeri ve konut satışlarının artacağı, bu durumunda fiyatları bir nebze olsun aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

ARACINI SATMAK İSTEYEN VAR

İstanbul'da galericilik yapan Ali Yılmaz "Bugünden yarına Suriyelilerin bütün araçlarını satıp ülkelerine dönmesi mümkün değil. Ancak piyasada bir hareket olduğu görülüyor. Aracını satıp ülkesine dönmek isteyenlerin galerilere geldiği gözleniyor, bir kısmı da bireysel olarak ilana çıkıyor. İlan sitelerinde de 'Suriyeliden satılık otomobil' başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

"Suriyeliden satılık" başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Bizim dolandırıcılar her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştı. Şimdide Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dahilinde" dedi.

DEVREN SATILIK İŞ YERLERİ

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, yavaş yavaş ev ve iş yerlerini satışa çıkardıkları görülüyor. Emlakçılar, kelepir konut ilanlarının artış gösterdiğini belirtiyor. Emlak sektörü temsilcileri "Suriyelilerden gelen satış taleplerinde belirgin bir artış var. Özellikle kelepir fiyatlarla konut ve iş yeri satışı yapanların sayısı arttı. Bu durum, yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL'ye kadar düşebiliyor. Devren satılık iş yerleri de görülüyor. Bunların çoğu restoran ve büyükşehirlerde yer alıyor" açıklamasında bulunuyorlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber