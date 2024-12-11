Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'nın haberine göre: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuş gribi, et fiyatları ve sokak köpekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. kabine toplantısı sonrası konuşan yumaklı, tüm dünyada kuş gribi problemi yaşandığını ancak türkiye'de bu konuda deneyimli ve disiplinli bir sektör olduğunu, yayılmaması için çok hızlı hareket edildiğini söyledi. Konya, Eskişehir ve Afyon'da ortaya çıkan vakaları Dünya Sağlık Örgütüne bildirdiklerini kaydeden Yumaklı "Korkulacak bir durum yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfekte işleminden sonra üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyi bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu" dedi.

ZİRAİ İLAÇ KULLANIMI AB'NİN ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin zirai ilaç kullanımında Avrupa Birliği ortalamasının altında olduğunu söyledi. Yumaklı "Zirai ilaç kullanımını son 3 yılda yüzde 35 azalttık. AB'den dönen Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) bildirimlerinin son 3 yılda aldığımız tedbirlerle yüzde 54 azaldı" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TARİH VERDİ

Kanuni düzenlemenin ardından sürüncemede kalan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yönetmelikte süreç tamamlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Bakan Yumaklı, yönetmeliğin bitme aşamasında olduğunu, yıl sonuna kadar yayımlanacağını açıkladı.

BELGRAD'A ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK

Bakan Yumaklı Belgrad Ormanı'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarına da son noktayı koydu. Kronik yalanlarla mücadelelerinin sürdüğünü belirten Yumaklı "Burası birinci derecede sit alanı, Türkiye'nin göz bebeği bir yer, anladıkları gibi söyleyelim, Belgrad Ormanı'na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.