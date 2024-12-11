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YÖK Dur Demeli! Tez başlığı doğrudan ilan şartı oldu!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunda adayın tez başlığı özel şart olarak yazıldı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 11:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:22
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YÖK Dur Demeli! Tez başlığı doğrudan ilan şartı oldu!

Bilindiği üzere, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru ve atanma şartlarını düzenleyen ve 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." şartı aranmaktadır.

Buna göre, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylarda ilgili idareler kadrolarında bulunan akademisyenlerin kurum içerisinde yükselmesini temin etmek açısından sınırlandırıcı özel şartlar yazmaktadır.

Bu herkesin malumu bir durumdur. Ancak, üniversiteler zaman zaman bu konuda ölçüyü kaçırmakta; başvuracak adayı bütünüyle tarif ederek başka bir müracaata imkan dahi vermemektedir.

Her ne kadar Yükseköğretim Kurulu yönetmelik değişikliği yaparak bu durumu düzenleme altına alsa da üniversiteler ilan şartlarında adayların doktora tezlerini yazmaktan geri durmamaktadır.

Bunun bir örneğini bir kez daha sizlerle paylaşarak, Yükseköğretim Kurulunun yönetmelik değişikliğinin pek dikkate alınmadığını gösterelim.

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 9 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına başvuracak adaylarda; "Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olup Tanzimat sonrası Türk romanında Orta Doğu konulu çalışmalar yapmış olmak." şartı aranmaktadır.

İlanda özel şart olarak yer alan "Türk romanında Orta Doğu" konusunu Yükseköğretim Kurulu tez merkezinde arattığımızda ülkemizde bu alanda yürütülen bir tane doktora tezi olduğunu görmekteyiz.

Erzurum Atatürk Üniversitesi gördüğünüz gibi, riske girmemek adına almayı düşündüğü adayın doktora tezini doğrudan ilan şartı olarak yapmıştır.

Bu vesileyle, "İlan edilen kadroya kimin başvuracağının çok açık bir şekilde belli olduğu akademik personel alımlarını ne zamana kadar devam ettireceğiz?" sorusunu bir kez daha Yükseköğretim Kurulunun dikkatine sunalım.

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