Dolar günü rekorla kapattı
Dolar/TL rekor tazeledi. Dolar günü 34,86 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 17:42, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,8460
|34,8470
|34,8670
|34,8680
|Avro
|36,7190
|36,7200
|36,9620
|36,9630
|Sterlin
|44,4500
|44,4600
|44,5000
|44,5100
|İsviçre frangı
|39,5980
|39,6050
|39,5000
|39,5060
|ANKARA
|ABD doları
|34,8160
|34,8960
|34,8370
|34,9170
|Avro
|36,6790
|36,7590
|36,9220
|37,0020
|Sterlin
|44,3900
|44,6000
|44,4400
|44,6500