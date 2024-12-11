Dolar günü rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,8460 34,8470 34,8670 34,8680 Avro 36,7190 36,7200 36,9620 36,9630 Sterlin 44,4500 44,4600 44,5000 44,5100 İsviçre frangı 39,5980 39,6050 39,5000 39,5060 ANKARA ABD doları 34,8160 34,8960 34,8370 34,9170 Avro 36,6790 36,7590 36,9220 37,0020 Sterlin 44,3900 44,6000 44,4400 44,6500