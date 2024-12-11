Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek

Balkanlardan gelen soğuk hava, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde kar yağışına yol açacak. Bugün Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, yarından itibaren tüm yurtta sıcaklıkların hızla düşmesine sebep olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Marmara'da karayel rüzgarının etkisiyle hava hızla soğudu ve sıcaklık birçok noktada 9-10 dereceye kadar geriledi. İstanbul ve Bursa'da öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, öğleden sonra zayıflayacak.

İstanbul'da sıcaklık 12, Bursa'da ise 14 dereceye kadar düşecek. Cuma günü ise İstanbul'da sıcaklık 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ankara'da ise aralıklı yağmurlar etkili olacak ve sıcaklık Çarşamba günü 11, Cuma günü ise 3 dereceye gerileyecek.

Perşembe günü İstanbul, Ankara ve Bursa'da hava kapalı, hafif yağmurlu ve oldukça soğuk geçecek. İstanbul 10, Bursa 11, Ankara ise 6 derece sıcaklıkla karşılaşacak. İzmir'de ise güneşli bir hava hakim olacak, ancak soğuk rüzgar nedeniyle sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Antalya'da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 6 dereceyi bulacak. Beş büyük şehirde de Cuma günü daha soğuk bir hava etkili olacak.

YAĞMUR, BUZLANMA, PUS VE SİS GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor.