Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
Sponsorlu İçerik
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
İkinci el otoda satışlar arttı
İkinci el otoda satışlar arttı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek

Günlerdir sağanak yağmurların hakim olduğu Marmara bölgesinde bugün itibariyle sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Ülke genelinde ise yarın itibariyle sıcaklık düşüşleri yaşanacak. Cuma günü için kritik uyarılar yapılırken Balkanlardan gelen soğuk havaya dikkat çekildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 17:00, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:02
Yazdır
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek

Balkanlardan gelen soğuk hava, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde kar yağışına yol açacak. Bugün Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, yarından itibaren tüm yurtta sıcaklıkların hızla düşmesine sebep olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Marmara'da karayel rüzgarının etkisiyle hava hızla soğudu ve sıcaklık birçok noktada 9-10 dereceye kadar geriledi. İstanbul ve Bursa'da öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, öğleden sonra zayıflayacak.

İstanbul'da sıcaklık 12, Bursa'da ise 14 dereceye kadar düşecek. Cuma günü ise İstanbul'da sıcaklık 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ankara'da ise aralıklı yağmurlar etkili olacak ve sıcaklık Çarşamba günü 11, Cuma günü ise 3 dereceye gerileyecek.

Perşembe günü İstanbul, Ankara ve Bursa'da hava kapalı, hafif yağmurlu ve oldukça soğuk geçecek. İstanbul 10, Bursa 11, Ankara ise 6 derece sıcaklıkla karşılaşacak. İzmir'de ise güneşli bir hava hakim olacak, ancak soğuk rüzgar nedeniyle sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Antalya'da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 6 dereceyi bulacak. Beş büyük şehirde de Cuma günü daha soğuk bir hava etkili olacak.

YAĞMUR, BUZLANMA, PUS VE SİS GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber