AVM'de güvenlik görevlileri ile gençler arasında arbade

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki Pelican Mall AVM'de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görevlilerden biri elindeki jop ile şahıslara vururken gençler ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.