ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

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