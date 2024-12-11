Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir köy okuluna öğretmen taşıyan servis, buzlanma nedeniyle otoyolda takla attı. Meydana gelen kazada 8'si öğretmen 9 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 11:07, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:27
Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Tatargazi İlkokulu'na öğretmen taşıyan servis, otoyolda seyrettiği sırada Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan servis, takla atarak şarampole devrildi.
9 YARALI
Meydana gelen kazada servis şoförü ve 8 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.