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'EYT olmasaydı maaşlar daha yüksek olacaktı'

Gazeteci Cem Küçük, EYT yasasını eleştirerek hükümetin bu yasayı çıkarmaması gerektiğini savundu. Küçük, bütçedeki 4 trilyon liralık emekli maaşının 2 trilyonunun EYT'lilere verildiğini belirterek, "EYT olmasaydı, şu an emekli maaşları daha yüksek olacaktı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 12:07, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:12
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'EYT olmasaydı maaşlar daha yüksek olacaktı'

Ekol TV'de Zeliha Saraç'ın sunduğu Gündem programında konuşan gazeteci Cem Küçük'ten EYT çıkışı geldi. "40-45 yaşında insan emekli olur mu?" diyen Cem Küçük, "Hükümet, EYT yasasını çıkarmamalıydı. EYT olmasaydı, şu an emekli maaşları daha yüksek olacaktı" ifadelerini kullandı.

4 TRİLYON EMEKLİ MAAŞINA GİDİYOR

Canlı yayında konuşan Cem Küçük, "Bakan Bey'den aldığım rakamlara göre Türkiye bütçesinin şuan 14.4 trilyon liranın 4 trilyonu emekli maaşlarına gidiyor, bunun 2 trilyonu EYT'den geliyor" ifadelerini kullandı. Zeliha Saraç, "Takıldınız EYT'ye, verilmiş bir hak vardı. Geriye dönük kullanılmaz yasalar" deyince Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

BABAMIN MAAŞI 30 BİN OLACAKTI

"Sadece primlerden memurların emekliliğinden Türkiye'nin kaybı yıllık 550-600 milyar. Ağır işlerde, madenlerde bu kanuna tabii değil. İnşaat tamam. Beyaz yakalıların 41 yaşında emekliliği nedir? 40-45 yaşında insan emekli olur mu? Hükümet, EYT yasasını çıkarmamalıydı. EYT olmasaydı, şu an emekli maaşları daha yüksek olacaktı. Babam şuan 23-24 bin mi alıyor, 30 alıyor olacaktı. Bana verilen maaşlar onlara verilecekti. Olan oldu ama EYT'liler yüzünden değil, hükümetin çıkardığı bu yasa yüzünden. Ben hükümeti eleştiriyorum burada. Seçim için yaptı bunu, yapmamalıydı."

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