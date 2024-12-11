Esra'yı 8 yerinden bıçakladı: Cani eş için 6 ay sonra karar

Barış K., şubat ayında boşanmak için dava açan 5 yıllık eşi iş insanı Esra K.'den, 6 Haziran'da daha önce aldıkları çam ağacını annesinin evine götürmesini istedi. Eve giden Esra K., asansörden indiği sırada eşi tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Esra K., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Barış K. ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikte adli kontrolle serbest bırakıldı. Esra K., 10 günü yoğun bakımda olmak üzere 2 ameliyat geçirdiği tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Esra K.'nin başvurusuyla Barış K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi ve elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Soruşturma sonunda Barış K. hakkında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Esra K. ve taraf avukatları avukatı katılırken, sanık yer almadı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi. Sanık Barış K.'nin avukatı, "Müvekkilin olaydan sonra Esra K.'nin babası ve arkadaşlarını araması tehdit gibi gösteriliyor. Müvekkil, olayı haber vermek için arıyor. Müvekkilim Esra K.'nin 'aşkım' dediği bir telefon konuşmasına şahit olmuş. Müvekkilim sebep yokken mi böyle davranmış, yoksa bir sebep mi var? Bu araştırılmalı. Ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Öldürmeye teşebbüs söz konusu değil. Olaydan sonra yaklaşmıyor. Kaçma şüphesi yok. Sıkı bir denetim varken ne kaçabilir ne de delilleri karartabilir" dedi.

'ASANSÖRDEN İNER İNMEZ BIÇAĞI SAPLADI'

Esra K. ise "Ayrılıktan sonra sık sık beni, kızımızı bahane ederek aramaya, taciz etmeye başladı. İş yerime gelip para istedi. Görüşme günlerinde kızımı bırakıp dönüyorduk. Olay günü de bana kendisinin dışarıda olduğunu ve evde kimsenin olmadığını söyledi. Benden çam ağacını annesinin evine götürmemi istedi. Ben de evde olmadığı için apartman kapısına değil en üst katta bulunan daireye çıkarak kapıya bırakmak istedim. Asansörden iner inmez bıçağı saplamaya başladı" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi, suçun katalog suçlardan olması, toplanan deliller, tanık beyanları, sanığın uzaklaştırma kararına uymaması ve cezanın üst sınırın yüksek olması nedeniyle sanık Barış K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Barış K. hakkında aynı gerekçelerle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma 27 Şubat 2025'e ertelendi. Esra K., kararın ardından gözyaşlarını tutamadı.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Duruşmanın ardından DHA'ya konuşan Esra K., "Adaletin yerini bulmasından dolayı çok mutluyum ve adalete güveniyorum. İleriki duruşmalarda doğru kararın çıkacağına eminim. Geç de olsa adalet yerini bulmuş oldu, bunun için çok mutluyum. Şükür ki ölmeden tutuklama kararı çıkmış oldu" dedi.

Avukat Yalçın Reyhan, "Öncelikle adaletin işlemiş olmasından dolayı bugün biz gururluyuz ve mutluyuz. Tabii ki mahkemenin verdiği kararın hukuki dayanakları mevcut. Kaçma şüphesi, cezanın üst sınırı, bunun dışında ve aleyhine verilmiş olan koruma kararını ihlal etmiş olması tutuklama için yeterli ve gerekli görüldü. Dolayısıyla tutuklama kararının hukuka uygun olduğu inancındayız. Yargılama sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahkemenin kararının ardından Barış K., gözaltına alındı. Barış K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.