Merdivenden düşerek yaralanan belediye başkanı yoğun bakımda
Sinop'un Erfelek ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Uzun'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 19:44, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:46
Kendisine ait muhasebe bürosunda dengesini kaybederek merdivenden düşen Uzun, başını beton zemine çarptı.
Yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Uzun'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.