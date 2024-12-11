10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi

KPSS-2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
Sponsorlu İçerik
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi

1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihlerinde ele geçirilen 90 bin 317 ruhsatsız silahla ilgili 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı dönemde ateşli silahlarla işlenen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 13:07, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:10
Yazdır
10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ülkede 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde ateşli silahlarla işlenen 26 bin 439 suçtan 19 bin 807'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.

Geçen yıl ateşli silahların kullanıldığı 6 bin 478 suçun 5 bin 20'si, 2024'ün 10 ayında gerçekleşen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'si ruhsatsız silahlarla işlendi.

Yıllara göre istatistik

Ateşli silahla bu yılın 10 ayında 597, 2023'te 789, 2022'de 786, 2021'de 597 ve 2020'de 638 kasten öldürme suçu işlendi.

Bu suçların 2020'de 502'sinde, 2021'de 478'inde, 2022'de 604'ünde, 2023'te 654'ünde ve 2024'te ise 473'ünde ruhsatsız silah kullanıldığı tespit edildi.

Ülkede bu yılın 10 ayında 4 bin 82, 2023'te 5 bin 391, 2022'de 4 bin 844, 2021'de 3 bin 920, 2020'de 3 bin 487 ateşli silahla yaralama olayı kayıtlara geçti.

Bunların 2020'de 2 bin 454'ü, 2021'de 2 bin 945'i, 2022'de 3 bin 533'ü, 2023'te 4 bin 100'ü, bu yılın 10 ayında ise 2 bin 991'i ruhsatsız silahla gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda, 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu kapsamda 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili yasal düzenleme

Resmi Gazete'de 30 Kasım'da yayımlanarak yürürlüğe giren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduran kişiler için olan 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası, 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Kanuna göre, ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak gerçek silah haline dönüştürme eylemi suç kabul edilecek ve bunu yapanlar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber