10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ülkede 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2024 tarihlerinde ateşli silahlarla işlenen 26 bin 439 suçtan 19 bin 807'sinde ruhsatsız silah kullanıldı.

Geçen yıl ateşli silahların kullanıldığı 6 bin 478 suçun 5 bin 20'si, 2024'ün 10 ayında gerçekleşen 4 bin 904 suçun 3 bin 662'si ruhsatsız silahlarla işlendi.

Yıllara göre istatistik

Ateşli silahla bu yılın 10 ayında 597, 2023'te 789, 2022'de 786, 2021'de 597 ve 2020'de 638 kasten öldürme suçu işlendi.

Bu suçların 2020'de 502'sinde, 2021'de 478'inde, 2022'de 604'ünde, 2023'te 654'ünde ve 2024'te ise 473'ünde ruhsatsız silah kullanıldığı tespit edildi.

Ülkede bu yılın 10 ayında 4 bin 82, 2023'te 5 bin 391, 2022'de 4 bin 844, 2021'de 3 bin 920, 2020'de 3 bin 487 ateşli silahla yaralama olayı kayıtlara geçti.

Bunların 2020'de 2 bin 454'ü, 2021'de 2 bin 945'i, 2022'de 3 bin 533'ü, 2023'te 4 bin 100'ü, bu yılın 10 ayında ise 2 bin 991'i ruhsatsız silahla gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda, 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu kapsamda 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili yasal düzenleme

Resmi Gazete'de 30 Kasım'da yayımlanarak yürürlüğe giren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduran kişiler için olan 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası, 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Kanuna göre, ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak gerçek silah haline dönüştürme eylemi suç kabul edilecek ve bunu yapanlar hapis cezasına çarptırılacak.