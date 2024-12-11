13 yaşındaki çocuğun okulda kalbi durmuştu, sınıfına geri döndü

Zeki Gezer Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi F.A.D. yaklaşık 2 ay önce teneffüs sırasında okul bahçesinde aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Durumu fark eden öğretmenleri Onur Onası ve Mehmet Beyazıt, koşarak öğrencinin yanına gitti. Öğretmenler, aldıkları ilk yardım eğitimi nedeniyle bilinçli olarak öğrenciye kalp masajı yaptı.

Durumun bildirilmesiyle adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalp masajı ve gerekli müdahaleye devam edip öğrenciyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki tedavisinin ardından F.A.D., dün hastaneden taburcu edilip, okuluna döndü. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Mehmet Orhan Ahi, Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekim Doç. Dr. Onur Karakayalı ve Darıca 1 Aile Sağlık Hizmetleri istasyonu sağlık personelleri öğrenciyi okulunda ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Okul müdürü Mikail Yıldırım ise erken müdahale ve ilk yardımın önemine değinip, öğretmenler Onur Onası ve Mehmet Beyazıt'a teşekkür etti.