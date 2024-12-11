TRT ekibine bombalı drone saldırısı!

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

"TRT Haber; PKK/YPG terör örgütünün her türlü pisliğini, yaptığı katliamları ekranlara getirmeye devam edecek. Bizi yıldıramayacaklar."



Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'deki ekibimize kamikaze dronla saldırı düzenledi. pic.twitter.com/nTbnhazzPN