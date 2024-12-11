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Trabzon'da döviz bürosunun soyulmasıyla 7 şüpheli serbest

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosunun soyulmasına ilişkin gözaltındaki 7 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 23:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 23:58
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Trabzon'da döviz bürosunun soyulmasıyla 7 şüpheli serbest

Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunun 6 Aralık'ta soyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden E.D, hakimlikçe sorgusunun ardından, O.T, A.C, H.Y, O.T. ve İ.A. ise yurt dışı yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ç'ye ise konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararı uygulandı.

Döviz bürosuna 6 Aralık'ta giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avroyu almıştı. Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahiplerinin, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ederek polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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