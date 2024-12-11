Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' kapsamında, Türkiye'nin ilk 'sektöre entegre' meslek lisesi Kütahya Simav'da kurulacak. Proje, Kazcıoğlu Otomotiv ile yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilecek.

- Gerçek Üretim Ortamında Eğitim

Kütahya Simav'da açılacak Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında eğitim görecek. Eğitim-öğretim faaliyetleri gerçek üretim ortamlarında gerçekleştirilecek.

- Öğrencilere Burs ve İstihdam İmkanı

Protokol kapsamında başarılı öğrencilere burs sağlanacak. Mezunlar arasında istekli olanların Kazcıoğlu Otomotiv bünyesinde istihdam edilmesi hedefleniyor.

- Öğretmenlere ve Ustalara Eğitimler Düzenlenecek

Öğretmenler için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun atölye eğitimleri ile hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Ayrıca işletmede görevli ustalar ve usta öğreticiler için farkındalık seminerleri yapılacak.

- Yeni Model Diğer Sektörlerde de Uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bölge ve sektör odaklı meslek lisesi modellerini yaygınlaştırarak istihdam odaklı mesleki eğitimi artırmayı hedeflediği bildirildi.