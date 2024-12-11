Pedagojik Formasyon tarihe karıştı! 2025'te yeni dönem

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği Kulis Bilgisine göre; Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görüleceği için Formasyon gibi bir durum da artık olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atama sürecinde önemli bir değişiklik yaptı. 1 Eylül 2025 ve sonrasında yapılacak öğretmen atamalarında artık pedagojik formasyon belgesi gerekmeyecek. Bu değişiklikle birlikte, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini geliştirme sürecinde yeni bir dönem başlayacak.

Milli Eğitim Akademisi ile Yeni Eğitim Modeli

Bakanlık, pedagojik formasyonun yerine geçecek olan Milli Eğitim Akademisi modelini hayata geçiriyor. Adaylar, öğretmenlik mesleğine dair gerekli eğitimleri bu akademide alacaklar. Bu süreçte, hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitimlere ağırlık verilerek adayların öğretmenlik mesleğine daha hazır hale gelmesi sağlanacak.

Formasyon Döneminin Sonu

Daha önce üniversitelerde ya da özel eğitim kurumlarında verilen pedagojik formasyon eğitimi, 2025 itibarıyla tarih olacak. Milli Eğitim Akademisi'nde verilen eğitimler, doğrudan öğretmenlik mesleğine hazırlanmayı hedefleyen kapsamlı bir program sunacak.

Eğitim Alanında Yenilikçi yaklaşım

Bu düzenleme ile öğretmen adaylarının akademik bilgi ve pedagojik donanımlarını bir arada geliştiren bir sistemin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın, hem öğretmenlik mesleği standardını yükseltmesi hem de adayların daha donanımlı bir şekilde mesleğe başlamalarını sağlaması bekleniyor.

Edip Üzen'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde: