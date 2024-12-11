Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı

Öte yandan, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, başka kazaların olmaması için ekipler yaklaşık 1 kilometre öncesinde sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Kazada, polis memuru C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. C.B, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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