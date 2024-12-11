Rezidanstaki alacak kavgasında kan aktı: 1 ölü

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir rezidansta, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Bilal S. (28) ile alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Ertuğrul Bakkaloğlu (33) arasında tartışma çıktı. Bilal S.'ye ait 6'ncı kattaki dairede yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Bilal S., tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulunan Bilal S., gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ertuğrul Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bakkaloğlu'nun cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüpheli Bilal S.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.