Yerli Malı Haftası'nda lahmacun yiyen öğrenciler zehirlendi

Edinilen bilgiye öğrencilerin yöresel yiyeceklerle tanıştırılması amacıyla dağıtılan lahmacunları yiyen öğrencilerden bazıları okul çıkışından sonra evlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler görülünce aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

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