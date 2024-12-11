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Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı emlak patronu Tom Barrack

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack, gayrimenkul sektöründen elde ettiği servet ve Trump ile uzun yıllara dayanan dostluğuyla öne çıkıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 17:20, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:24
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Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı emlak patronu Tom Barrack

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Tom Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurdu.

Trump, "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadesini kullandı.

Gayrimenkul sektöründeki deneyimi, siyasi etkinlikleri ve Trump ile uzun yıllara dayanan dostluğuyla öne çıkan Barrack, ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli bir sorumluluk almaya hazırlanıyor.

- Tom Barrack kimdir?

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Juris Doctor derecesi aldı.

1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile Kaliforniya'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

- Emlak sektöründe yükseliş

1990'da kurucusu olduğu Colony Capital şirketi aracılığıyla emlak sektörüne giren Barrack, özellikle mal sahiplerinin ipotek ödemelerini yapamaması nedeniyle satmak zorunda kaldığı gayrimenkullere yatırım yaparak kısa sürede sektörde önemli bir konum elde etti.

Şirketi, otellerden tatil köylerine kadar geniş bir portföyü yönetirken, Michael Jackson'ın ünlü Neverland çiftliği de Barrack'ın sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alıyor.

2011 Eylül'de Barrack, dünyanın en zengin 833'üncü, ABD'nin en zengin 375'inci kişisi olurken, tahmini serveti 1,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştı.

Barrack, şirketi aracılığıyla Katar Yatırım Otoritesi gibi önemli fonlarla ortak projelere imza attı.

Öte yandan, 2008'deki ekonomik kriz sırasında şirketin yüksek kira artışları ve kitlesel tahliyelere neden olması, Barrack'ın eleştirilerle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

- Trump ile yıllara dayanan dostluk

Bununla birlikte Tom Barrack, Donald Trump ile de uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump ile ticari iş birlikleri bulunan Barrack, Trump'ın çeşitli gayrimenkul projelerine katkı sağladı.

Barrack, 1987'de ünlü milyarder yatırımcı Robert Bass için gayrimenkul yatırımlarını yönetmeye başladı. Bass ile 1985'te bir çift anlaşma üzerinde çalışan Barrack, Trump ile bu sıralarda arkadaş oldu.

- Trump kampanyasındaki rolü

Tom Barrack, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Trump'ın 2017 yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını da üstlenen Barrack, bunun için 100 milyon dolardan fazla rekor bağış topladı.

Öte yandan Barrack, 2022'de Trump yönetimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.

Senato tarafından onaylanması durumunda Barrack, Ocak 2022'den Eylül 2024'e kadar görev yapan Büyükelçi Jeff Flake'in yerini alacak.

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