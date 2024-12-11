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Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı reformu strateji belgemiz yakında açıklanacak. Orada da belirli amaçlarımız olacak. İnsan hakları eylem planının 3'ncüsü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 18:41, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:43
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Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen "İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme" toplantısına katıldı. Toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve diğer kurul başkanları da iştirak etti. Tunç, açılış konuşmasında Türkiye'nin son 22 yılda insan hakları alanında önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, "Başta Filistin olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlali yaşanmamalıdır. Hakkaniyetin artması ve daha adil bir dünya için Türkiye'nin öncülük etmesi temennisiyle toplantımıza başlıyoruz" dedi.

Son yıllarda önemli reformların gerçekleştirildiğini belirten Tunç, Anayasa değişiklikleriyle hukuk devletinin güçlendirildiğini, hakimler ve savcılar kurulunun yapısının daha demokratik hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri mahkemelerin kaldırılması gibi adımlarla yargı birliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Düşünce ve Basın Özgürlüğü Üzerine

Tunç, düşünce ve basın özgürlüğü alanında da büyük bir yol katettiklerini vurguladı. Türkiye'nin, cezaevlerinde kendi dilinde konuşamama gibi uygulamaları geride bıraktığını belirterek, yeni Türk Ceza Kanunu ile birlikte insan hakları konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Kılıf kıyafet özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü gibi konularda engellerin kaldırıldığını da belirtti.

Yargı Reformu ve İnsan Hakları Eylem Planı

Yargı reformu strateji belgesinin yakında açıklanacağını belirten Bakan Tunç, "Yargı reformu strateji belgemizde belirli amaçlarımız olacak. İnsan hakları eylem planının 3. aşamasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süren yargılamalar konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Eylem planının tamamlanmasının ardından, hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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