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CHPli vekil adına kiralanan araç kazaya karıştı, sürücü alkollü çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks araç, Ataşehir'de kazaya karıştı. Araç sürücüsü 1.96 promil alkollü çıkarken, otomobil otoparka çekildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 18:55, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:56
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CHPli vekil adına kiralanan araç kazaya karıştı, sürücü alkollü çıktı

Kaza, dün gece saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Kümesi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.O.K. idaresindeki 34 EUZ 021 plakalı lük otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

Aracın plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı

Kaza sonrası araç sürücüsü otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı belirlendi.

Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu anlattı. Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.

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