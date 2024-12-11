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Yunanistan'da Türk suç örgütlerine operasyon: 16 gözaltı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz pazartesi günü iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, bugün Atina ve Selanik'te Türk suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonla 16 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 19:57, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:40
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Yunanistan'da Türk suç örgütlerine operasyon: 16 gözaltı

Yunanistan'da Türk suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Başkent Atina'da geçtiğimiz pazartesi günü iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, Atina ve Selanik'te Türk suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

Pazartesi günü yaşanan çatışmanın suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülürken, Yunanistan basınında yer alan haberlerde, operasyonlarda 49 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Basındaki haberlere göre suç örgütlerini çökertmeye yönelik operasyon, pazartesi günü Atina'nın en büyük banliyölerinden Glifada'da gerçekleşen olayın ardından Yunan Ulusal İstihbarat Servisi'nin polise Türk suç örgütlerine ilişkin bilgi sağlamasının ardından geldi. Yunanistan polisi, pazartesi günü yaşanan kanlı hesaplaşma ile ilgili olarak daha önce iki kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin daha arandığını duyurmuştu.

Polis, geçtiğimiz ay çok sayıda üyesi bulunan Türkiye bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini çökerttiğini açıklamıştı.

Polis, geçtiğimiz haziran ayında ise liman şehri Pire'de gerçekleşen bir silahlı saldırıda bir Türk vatandaşını öldürüp diğerini de ağır yaralayan bir Türk vatandaşını gözaltına almıştı.

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