Trump'tan Suriye açıklaması: Başlarının çaresine bakmak zorundalar

Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

- Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.