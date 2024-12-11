Perşembe yatsı namazında Gazzeliler için dua edilecek

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Perşembe yatsı namazında ülkenin dört bir yanındaki camilerde ailecek buluşulacağını, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte dualar edileceğini belirten Erbaş, "Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.