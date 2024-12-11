Şırnak'ta otomobil atık su kanalına düştü: 2 ölü
Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin atık su kanalına düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 21:58, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 22:03
Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ölenlerin cenazelerinin Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedilecekleri öğrenildi.