Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu

Hatası sonrası önce Samet Akaydin'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı ardından "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net