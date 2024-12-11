Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 22:18, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 22:20
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıktı.
Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetti.
Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı.
Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Müldür, Lyon maçında forma giyemeyecek.
Hatası sonrası önce Samet Akaydin'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı ardından "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı.
Avrupa Ligi'nde 15. sırada bulunan Fenerbahçe bu sonuçla 8 puanda kaldı.