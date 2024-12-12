12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olacak.

(Malmö/20.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bodo/23.00)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

4- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

6- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)